Cinco são presos e mais de 25 Kg de drogas apreendidas em operações da PF em Fortaleza

22:42 · 26.02.2018 / atualizado às 07:29 · 27.02.2018

As ações ocorrerem entre os dias 21 e 25 deste mês no Aeroporto de Fortaleza ( Foto: Divulgação )

Durante fiscalizações de rotina com o uso de aparelho de Raio-X, a Polícia Federal apreendeu mais de 25 Kg de drogas e prendeu cinco pessoas em três ações policiais distintas, em Fortaleza, durante a semana passada.

O primeiro flagrante aconteceu na tarde de quarta-feira (21), quando agentes localizaram 7,7Kg de skunk, um tipo de maconha, na bagagem de uma mulher que vinha de um voo de Manaus.

Em ação controlada pela PF, foi identificado o receptador da droga, no bairro Boa Vista, onde, inclusive, foram realizadas as prisões. O homem que esperava a droga em Fortaleza já respondia por roubo.

Outras ações

Na manhã de domingo (25), a Polícia Federal apreendeu mais 9,7Kg de cocaína escondida na bagagem de uma passageira natural de Porto Velho, que vinha em um voo proveniente de Confins (MG) e portava documento falso.

Na tarde do mesmo domingo, uma jovem também de Porto Velho foi flagrada portando 8,5Kg de cocaína, no desembarque de um voo proveniente de Brasília. A passageira foi presa no estacionamento do aeroporto com o receptador da droga, um cearense de 39 anos.

Nesta última ocasião, foi apreendido ainda um veículo. O receptador já havia sido preso por tráfico de drogas em 2013. Investigações apontam que a droga seria destinada à facção Comando Vermelho (CV).

Todos os presos foram encaminhados à sede da Polícia Federal e responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso.