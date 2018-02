Chefe do PCC assassinado em SP participou da morte de líderes no Ceará, aponta investigação

11:52 · 23.02.2018 / atualizado às 12:16

Um dos chefes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), Wagner Ferreira da Silva, conhecido como 'Cabelo Duro', 32, assassinado na noite da última quinta-feira (22), participou da morte de outros dois líderes da organização, Rogério Geremias de Simone, o 'Gegê do Mangue', 41, e Fabiano Alves de Souza, o 'Paca', 38, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no último dia 15 de fevereiro, de acordo com a investigação policial.

'Cabelo Duro' estava sendo investigado pela Polícia do Ceará e de São Paulo e podia vir a ser preso. Entretanto, o próprio PCC teria se antecipado e executado o líder da facção na Baixada Santista, por "queima de arquivo", de acordo com o promotor Lincoln Gakiya, do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo (MPSP).

A Polícia investiga se 'Cabelo Duro' participou diretamente do duplo homicídio, estando dentro do helicóptero e executando 'Gegê' e 'Paca', ou indiretamente, dando ordens para o crime.

LEIA MAIS:

> Aeronave do PCC pousou duas vezes em reserva indígena

> Criminoso circulava em Fortaleza com a elite

Wagner Ferreira foi citado em um bilhete trocado por membros do PCC, na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, em São Paulo. O escrito dizia que 'Cabelo Duro' havia revelado que outro membro do PCC, Gilberto Aparecido dos Santos, o 'Fuminho' (braço direito do líder máximo da organização, Marco Willians Herbas Camacho, o 'Marcola') foi o responsável por mandar matar os membros da alta cúpula da facção no Ceará.

A morte de 'Cabelo Duro' ratifica que o PCC rachou. A execução de 'Gegê' e 'Paca' seria motivada porque eles "estavam roubando", segundo o bilhete apreendido no presídio. A dupla ostentava residências e veículos luxuosos no Ceará e tinha papel importante no tráfico de drogas internacional da facção.