Ceará encerra segundo ano consecutivo com redução de mortes violentas

10:48 · 04.01.2017

O número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) no Ceará diminuiu 15,2% em 2016 no comparativo com o ano anterior. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foram registrados 3.407 mortes violentas no último ano.

No ano de 2015, o Estado já havia apresentado redução de 9,5% em relação a 2014, o que representou 420 casos a menos. No comparativo de 2016 com 2015, a diferença foi de 612 homicídios, latrocínios e lesões seguidas de morte.

A diminuição representa mais que o dobro da meta estabelecida pelo Governo, que era de 6%, por meio do programa 'Em Defesa da Vida'.

Capital em destaque

Responsável por cerca de 50% dos homicídios do Ceará, Fortaleza registrou o melhor resultado em relação aos demais territórios. Conforme a SSPDS, em 2016, aconteceram 1.007 crimes contra 1.651 no ano anterior. O dado representa uma queda de 39%.

Já no Interior Sul e Região Metropolitana, o número de CVLIs sofreu alta com 1,2% e 3,9%, respectivamente.