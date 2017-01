Casal é preso com mais de 80 Kg de drogas em Granja

09:45 · 29.01.2017

Na madrugada deste sábado (28), às 2h40, um casal foi preso, por policiais militares do Ronda do Quarteirão, na ponte metálica do município de Granja (CE), CE 085. Havia grande quantidade de drogas com os dois: foram apreendidos 108 tabletes de maconha (85 kg) e 1,9 kg de crack.

Segundo o casal preso, identificado como Lindogerson Reis da Silva e Tatiane Soares da Silva, a quantidade estava avaliada em R$ 100 mil. De acordo com informações da Polícia Militar (PM-Ce), o casal receberia R$ 15 mil pelo transporte da droga.

A prisão ocorreu quando os policiais faziam um patrulhamento de rotina e desconfiaram da movimentação de um Corolla branco, que tentou escapar bruscamente. A PM não confirmou se o veículo era roubado, mas o condutor não portava a documentação.

A droga seria distribuída nos municípios de Camocim, Granja, Chaval e Barroquinha. O casal reside em Fortaleza.