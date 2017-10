Casal é preso com dinamites e drogas em residência no Vicente Pinzón

18:36 · 09.10.2017 / atualizado às 21:08

Os materiais foram encontrado dentro de uma casa no bairro Vicente Pinzón ( Foto: Kid Júnior )

Em diligências no bairro Vicente Pinzón, a Força Tática da Polícia Militar encontrou, na manhã desta segunda-feira (9) , três quilos de explosivos do tipo bananas de dinamites, drogas e um capacete de uso militar. Um casal apontado como dono dos materiais foi preso no local.

Beatriz Rodrigues Barbosa e Jaisson da Silva Oliveira são suspeitos de guardar os explosivos dentro de uma residência, localizada na Avenida Areia Branca. Conforme a PM, composições vinham checando estranha movimentação na casa. Oliveira foi abordado quando se aproximou do local.

Por volta das 10h30, a Polícia descobriu que haviam dentro da casa dinamites prontas para detonação. De acordo com moradores do entorno, ainda pela manhã, a via foi interditada e o Grupamento de Ações Táticas Especiais (Gate) acionado. No início da tarde, o Grupamento retirou o material do local com segurança.

Um morador do bairro, que optou por não se identificar, contou que os momentos foram de tensão até que a equipe especializada conseguisse desativar as dinamites: "Quando disseram o que tinha lá dentro, fiquei pensando em tudo que podia atingir. Três viaturas ficaram espalhadas interditando para que ninguém se aproximasse", disse.

Segundo o Gate, os explosivos encontrados são do tipo comumente utilizados para ataques a bancos. O casal foi encaminhado ao 9º Distrito Policial, no Vicente Pinzón, onde foram autuados em flagrante. Ambos seguem detidos na delegacia.