Cartas atribuídas ao Comando Vermelho anunciam proibição de roubos em Icó

11:15 · 06.04.2017

Cartas foram espalhadas pela cidade de Icó. ( FOTO: Reprodução )

Cartas atribuídas a membros do Comando Vermelho foram fixadas em postes de iluminação pública da cidade de Icó, no Centro-Sul do Estado, distante 375 quilômetros de Fortaleza, anunciam a proibição de roubos e furtos na região. De acordo com o comunicado, a carta deveria ser lida no no programa 'Patrulha Policial", da Rádio Papagaio FM,97,5.

O informe espalhado pela suposta facção criminosa indica que criminoso da região não poderá roubar itens como celulares e motos ou até mesmo varais de roupas. Quem praticar praticar o crime será punido, anunciam os responsáveis.

Ainda na carta, a proibição de roubos é uma forma de respeitar moradores “que mal acabam de pagar e são roubado”. De acordo com o documento, a proibição começou a vigorar nesta quarta-feira (5).

Investigações

O titular da delegacia de Icó, Márcio Chalita, afirmou que já está tomando todas as providências identificar o autor da carta e quem difundiu o documento, reforçando que a segurança da cidade é de responsabilidade da polícia e não de uma suposta facção.

O delegado pede para quem souber de informações sobre os suspeitos, ligar para a delegacia por meio do telefone 3561.5551.

Com informações do colaboraor Richard Lopes