Carro tomado em assalto no Benfica é recuperado pela Polícia

11:51 · 06.02.2017 / atualizado às 12:10

Um veículo roubado na noite do último sábado (4), no Bairro Benfica, foi recuperado pela Polícia Militar na noite do domingo (5). A informação foi confirmada pelo 11º Distrito Policial, localizado no bairro Pan Americano.

De acordo com as informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), através da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), um trio de assaltantes abordou um casal que chegava na residência de amigos, localizado na Rua Redenção.