Carro com placas clonadas de São Paulo é apreendido em Fortaleza

21:32 · 23.01.2017 / atualizado às 22:15

Além de usar placas clonadas, o veículo havia sido roubado em 2014 na capital paulista ( Foto: Divulgação/PRF ) Regulamentadas pelo exército, as armas de airsoft podem ser compradas por maiores de 18 anos apenas em lojas autorizadas pelo Exército ( Foto: Divulgação/PRF )

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã desta segunda-feira (23), um veículo com placas clonadas da cidade de São Paulo que estava circulando na Avenida Barão de Studart. Os agentes abordaram o carro suspeito, um Hyundai HB20 de cor cinza titanium e placa EUA-9106, por volta das 9h30. Durante as verificações, os policiais constataram a alteração no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) e descobriram que o automóvel em questão, além de estar com placas clonadas, havia sido roubado em 2014 na capital paulista e que sua placa verdadeira era FGY-4558. Dentro do veículo, a PRF ainda encontrou uma arma de airsoft.

O motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal, onde foi autuado em flagrante por receptação de veículo roubado. O motorista de 33 anos afirma que comprou o carro na feira da Parangaba em outubro do ano passado. O vendedor do veículo se apresentou espontaneamente na PF para prestar esclarecimentos. Ele contou à delegada que comprou o carro por R$ 5 mil e realizou a venda para o motorista pela quantia de R$ 7 mil. O vendedor foi liberado após os esclarecimentos. O motorista teve a fiança fixada em quatro salários mínimos e deve ser liberado ainda hoje.

O carro com a placa EUA-9106 verdadeira roda na cidade de São Paulo. Por estar recebendo multas constantes do Ceará, o proprietário entrou com vários recursos e a PRF de São Paulo enviou comunicação para a PRF/CE solicitando ajuda para achar o veículo clonado. O carro apreendido foi para o pátio da PF e deve ser devolvido para a seguradora, atual proprietária do veículo.

Airsoft

Dentro do automóvel, os agendes encontraram uma arma de airsoft, que foi apreendida. A propulsão desse tipo de arma pode ser através de molas, mecanismos eléctricos ou gás comprimido. Regulamentadas pelo Exército, elas podem ser compradas por maiores de 18 anos apenas em lojas autorizadas pelo Exército. Geralmente são usadas em jogos de ação, mas colecionadores também adquirem.