Carro capota na Avenida do Aeroporto e deixa dois feridos

13:56 · 25.12.2016 / atualizado às 14:02

Um veículo modelo Chevrolet Spin capotou na manhã deste domingo (25), às 7h30, na Avenida Senador Carlos Jereissati (CE-401), via que dá acesso ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE-CE), o condutor, João Batista de Oliveira, 31, e a passageira, Luciana Lima Costa, saíram feridos do acidente. Ambos foram socorridos para o Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), ele com ferimentos graves, e ela com escoriações.

Após capotar, o carro ainda se chocou com um objeto fixo, não identificado. Testemunhas acionaram o socorro médico e uma viatura da PRE.