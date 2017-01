Cantor Beto Barbosa é preso por suspeita de agressão

11:41 · 27.01.2017 / atualizado às 14:41

Cantor foi levado ao 2º Distrito Policial (Aldeota), da Polícia Civil ( Foto: Remir Freire )

O cantor Beto Barbosa foi preso em flagrante, na manhã desta sexta-feira (27), após se envolver em uma confusão em um supermercado na Avenida Desembargador Moreira, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza.

Segundo o delegado titular do 2º Distrito Policial (Aldeota), Dionísio Amaral, a Polícia Militar foi chamada por funcionários do supermercado. A queixa é que o cantor tenha agredido dois funcionários do estabelecimento após uma discussão banal.

Em defesa, o cantor paraense nega que tenha agredido funcionários da loja e policiais. Ele afirma ainda que na noite desta quinta-feira (26), um segurança do supermercado tentou impedir que ele desse uma lata de leite para uma mulher que estava com uma criança.

Conhecido por hits da lambada, como "Adocica", o paraense foi levado para delegacia algemado. Ele passou por exame de corpo delito na Perícia Forense de Fortaleza.

Conforme o delegado Dionísio Amaral, ele será autuado por agressão, desacato e ameaça. O cantor ficará preso na delegacia até intervenção judicial.

*Com informações do repórter da TV Diário, Remir Freire.