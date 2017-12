Caminhões colidem na BR-222 e acidente deixa uma pessoa morta em Sobral

08:28 · 19.12.2017 / atualizado às 08:37

A vítima fatal da colisão também foi identificada como Antônio José da Costa, de 57 anos ( Foto: VC Repórter )

Uma colisão envolvendo dois caminhões de carga deixou uma pessoa morta no km 232 da BR-222, em Sobral, na noite desta segunda-feira (18). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu às 23h58, quando um veículo que carregava verduras bateu na traseira de um caminhão carregado de cimento, que saía de um posto de combustível.

Ainda segundo a PRF, o acidente gerou uma interdição total da via até a manhã desta terça-feira (19), sendo preciso que um desvio fosse feito pelo pátio do posto localizado no km 232 da BR-222. A vítima fatal da colisão também foi identificada como Antônio José da Costa, de 57 anos. Não há informações sobre qual veículo ele dirigia.

Este é o segundo acidente entre caminhões com vítimas fatais nas rodovias cearenses no período de menos de uma semana. Na última quarta-feira (13), dois veículos colidiram no km 253 da BR-116, em Alto Santo, culminando na morte de duas pessoas.