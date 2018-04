Camilo Santana pede celeridade na instalação de célula de inteligência

12:30 · 26.04.2018 / atualizado às 14:14

Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (26), o governador Camilo Santana divulgou que tentou contato com o Ministério da Segurança, através do ministro Raul Jungmann, para pedir celeridade na instalação do Centro Integrado de Inteligência Regional do Nordeste, anunciado em 15 de março deste ano. O centro, com previsão de instalação no segundo semestre, ainda não tem sede definida.

De acordo com Camilo, "o Secretário André tem acompanhado, discutido com o Ministério da Segurança e temos cobrado". O governador salientou que está disposto a prover todos os equipamentos e estrutura necessários para a instalação da célula. "Repito, (faremos) tudo o que estiver ao alcance do Estado. O que precisar do Governo do Estado para investir em equipamento, para investir em estrutura, dar condições para que o centro possa já operar o mais rápido possível, o Estado está disposto", declarou o governador.

De acordo com o titular, a sede ainda não foi definida, mas o Governo do Ceará já apresentou propostas de prédios novos e já pertencentes à pasta para avaliação do Governo Federal. "Claro que estamos aguardando a decisão, até porque quem vai coordenar esse centro, como é um centro do Governo Federal integrado, é o Ministério da Segurança. Já colocamos algumas opções de prédios, novos e já existentes, diante da necessidade que o centro exige. Estou disposto a montar toda a estrutura, de tecnologia, de equipamento, de imóveis, deixar pronto para que o centro funcione o mais rápido possível", completou Camilo.