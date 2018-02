Camilo Santana anuncia novo concurso para Polícia Civil

14:59 · 22.02.2018 / atualizado às 15:08

O anúncio aconteceu durante entrevista ao programa Paulo Oliveira, da Rádio Verdes Mares AM ( Foto: Natinho Rodrigues )

O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou, na manhã desta quinta-feira (22), durante entrevista ao programa Paulo Oliveira, da Rádio Verdes Mares AM, que, ainda em 2018, haverá um novo concurso para a Polícia Civil. Data específica e quantitativo de vagas não foram divulgados.

Camilo adiantou que o certame deve acontecer independente da possibilidade de poder convocar mais aprovados do último concurso, realizado no ano de 2014. No último dia 31, já havia sido publicado no Diário Oficial do Estado a liberação de crédito suplementar para o futuro concurso.

"Quando contratei o Fórum de Segurança Pública Nacional perguntei o que era preciso para tornar a Polícia Civil do Ceará na melhor Polícia Civil do País. Uma das coisas que vamos ter que fazer é chamar mais profissionais. De forma planejada, vamos fortalecer a Polícia Civil do Ceará", garantiu Camilo Santana.