Cadáver é encontrado com mãos e pernas amarradas na UFC

11:49 · 15.12.2017 / atualizado às 12:25

Um corpo do sexo masculino e sem identificação foi encontrado dentro de um contêiner localizado no Campus do Pici, da Universidade Federal do Ceará (UFC), na manhã da última quinta-feira (14). A vítima estava com as pernas e mãos amarradas e com edemas na cabeça.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), não foram encontradas lesões aparentes por arma branca ou arma de fogo. A Polícia Civil investiga o fato no intuito de prender os autores, bem como esclarecer as circunstâncias do crime.

A Polícia Civil reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na elucidação do crime. O sigilo é garantido.