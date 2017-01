Bando invade casa de ex-prefeito, leva carro, armas e, na fuga, troca tiros com a PM

08:10 · 13.01.2017 / atualizado às 10:45

Hiluz do ex-prefeito de Capistrano tomada de assalto. ( FOTO: VC Repórter ) De acordo com a PM, as armas pertenciam ao ex-prefeito ( FOTO: VC Repórter )

O ex-prefeito do município de Capistrano, José Renato Cavalcante, popularmente chamado de Zé Ricardo, teve sua residência assaltada na noite desta quinta-feira (12). Na ocasião, um grupo formado por 5 suspeitos levaram uma Hilux de cor branca, 3 armas e objetos pessoais do ex-gestor da cidade.

De acordo com o comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Lyndon Johnson, os assaltantes chegaram a pé e encapuzados. O ex-prefeito foi feito refém e colocaram algemas no mesmo enquanto vasculhavam a casa, que fica em uma fazenda na CE-060. O bando levou 2 TVs, 3 armas (um revólver e 2 rifles) e a Hilux.

Fuga e troca de tiros

Após o primeiro crime, os 5 suspeitos fugiram em direção a Fortaleza. Conforme ainda o comandante do 4º BPM, eles realizam um assalto contra um posto de combustível na cidade de Redenção, a 55km de Fortaleza. A PM local foi acionada.

Já em Pacatuba, na Região Metropolitana, houve perseguição e troca de tiros, conforme informações do tenente-coronel Océlio Alves, comandante do 14º Batalhão.

O grupo foi interceptado na entrada da cidade de Itaitinga e um dos assaltantes morreu. Os demais fugiram. A polícia realiza diligências na região para prender os demais envolvidos.