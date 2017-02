Bando assalta fazenda de político em Tamboril

12:03 · 02.02.2017 / atualizado às 16:49

Quatro homens invadiram uma fazenda localizada na zona rural de Tamboril, a 287 km de Fortaleza, e levaram pertences do ex-vereador e ex-vice prefeito da região Antônio Camelo, na última quarta-feira (1).

De acordo com informações divulgadas pelo Comando de Policiamento do Interior (CPI), o bando chegou em duas motocicletas na Fazenda Pinheiro. Armados, os homens anunciaram o assalto e levaram do local um veículo Nissan Frontier, além de pertences pessoais do político, como carteira e documentos.

Após a fuga dos suspeitos, a equipe da Polícia Militar foi acionada e, em parceria com o Batalhão de Policiamento de Rondas Intensivas e Ostensivas (BPRaio), iniciou a perseguição, rumo à localidade de Pastos Bons, no município de Crateús. Ao perceber a aproximação das autoridades, os assaltantes abandonaram o veículo roubado e fugiram pelo matagal. Ninguém foi preso no local.

No local, a Polícia recuperou, além do Nissan Frontier, uma mochila com cinco revólveres e uma moto Honda CG Titan. A polícia segue em diligências para descobrir as identidades e o paradeiro dos suspeitos.