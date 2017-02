Bando arromba banco de Aiuaba e foge com dinheiro

09:45 · 01.02.2017 / atualizado às 12:09

Polícia Militar chegou ao banco atacado nesta manhã para preservar a área enquanto equipe da Polícia Civil não chega ao local para realizar investigação ( Foto: VCrepórter )

Um bando formado por cerca de 6 pessoas sitiou a cidade de Aiuaba, a cerca de 443 km de distância de Fortaleza, arrombou a agência do Banco do Brasil e fugiu com uma quantidade de dinheiro não revelada, na madrugada desta quarta-feira (1º).

Segundo o titular da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), da Polícia Civil, Raphael Vilarinho, parte do grupo atacou o destacamento da Polícia Militar de Aiuaba, enquanto os outros integrantes da quadrilha explodiram a agência bancária e roubaram o dinheiro, por volta de 1h30. Ninguém ficou ferido durante a ação criminosa.

Uma equipe da DRF está se deslocando da Capital para Aiuaba para iniciar as investigações do ataque a banco. A Polícia suspeita que a quadrilha seja composta por criminosos do Piauí e do Ceará e tenham fugido para o estado piauiense, que fica a poucos quilômetros de distância do banco atacado.

Ataques a bancos em 2017

A DRF já soma 6 ataques a bancos neste ano de 2017. O último registrado havia acontecido no município de Itaiçaba, no dia 23 de janeiro. O líder da ação, suspeito de chefiar também o ataque ao banco de Milhã, no dia 10 do mês passado, foi preso pela Delegacia Especializada no último dia 27.