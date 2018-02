Bando armado explode carro-forte em Mombaça

19:40 · 23.02.2018

Os suspeitos renderam os vigilantes e usaram dinamite para explodir o veículo ( Reprodução / VC Repórter )

Quatro homens explodiram e assaltaram um carro-forte, na tarde desta sexta-feira (23), no distrito de Catolé da Pista, entre Mombaça e Acopiara, no Interior do Ceará, na CE-060. Após a ação, os criminosos conseguiram escapar por uma via carroçável.

Equipes do Comando Tático Rural (Cotar), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e da Força Tática da Polícia Militar (PM) estiveram no local para realizar diligências. De acordo com levantamentos iniciais, os suspeitos estavam em um carro modelo Tucson/Hyundai, de cor prata.

A Secretaria da Segurança Pública de Defesa Social (SSPDS) afirma que, após atirarem nos pneus, os suspeitos retiveram o carro-forte - que prestava serviço a uma empresa de segurança privada -, renderam os vigilantes e usaram dinamite para explodir o veículo, a fim de roubarem o dinheiro que havia no cofre. Na ocasião, nenhum segurança ficou ferido.

De acordo com a Pasta, logo após a fuga, os suspeitos incendiaram o carro utilizado no delito, nas proximidades do Sítio Maracanã, em Ibicuã, no distrito de Piquet Carneiro.

Com o apoio da Delegacia Municipal de Mombaça, a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) investiga a ocorrência e a identificação dos autores do crime.