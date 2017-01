Bandido morre e PM é baleado após tentativa de assalto

13:33 · 01.01.2017 / atualizado às 13:40

Na madrugada deste domingo (01), um policial militar sofreu uma tentativa de assalto na Barra do Ceará. O PM trafegava na rua Ari de Sá Cavalcante, quando três homens abordaram seu veículo.O agente de segurança reagiu e trocou tiros com os assaltantes. Tanto o policial quanto um dos suspeitos foram atingidos.

O PM foi lesionado no ombro e foi socorrido para o Instituto Dr. José Frota (IJF), no bairro Centro e seu estado de saúde é estável. Um dos suspeitos - ainda não identificado - foi socorrido pelos comparsas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após o grupo criminoso se evadir do local. O bandido não resistiu e veio a óbito na unidade de saúde.

Um criminoso preso

A Polícia seguiu em diligências e prendeu um dos assaltantes, identificado por Carlos Andre Nunes da Silva Filho, que acompanhou o infrator lesionado até a UPA. O suspeito foi conduzido para o 7° Distrito Policial, delegacia responsável pela circunscrição onde ocorreu o fato e unidade que está responsável pelas investigações. As autoridades seguem em busca da captura do terceiro envolvido.

Feridos

Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), duas pessoas, uma criança de oito anos e um homem de 44 anos, que estavam próximas ao local onde ocorreu a troca de tiros, foram lesionadas e socorridas para o IJF. Elas não correm risco de morte.