Assassinatos crescem 57,7% no Ceará em novembro

16:24 · 15.12.2017 / atualizado às 16:28

Conforme a SSPDS, somente o Interior Sul não sofreu variação, mantendo o número de 86 assassinatos. ( FOTO: Diário do Nordeste )

O número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) – que compreende à soma de homicídios dolosos, lesões corporais seguida de morte e latrocínios – cresceu 57,7% no Ceará em novembro de 2017 em relação ao mesmo período do ano passado, isto é, passou de 298 para 470. Os dados são da Secretaria de Segurança e Defesa Social (SSPDS) divulgados na tarde desta sexta-feira (15).

O território com a maior variação foi a Região Metropolitana (RMF) que, em novembro de 2016, havia registrado 62 assassinatos enquanto no mesmo mês de 2017 teve 124 casos, representando um aumento de 100%. Conforme a SSPDS, somente o Interior Sul não sofreu variação, mantendo o número de 86 assassinatos. Nenhum território teve redução.

Já no acumulado do ano, o Ceará já sofreu com 4.681 assassinatos. O montante é 51,6% em relação ao mesmo período de janeiro a novembro de 2016, quando a SSPDS contabilizou 3.087 CVLI.

Ainda no âmbito dos assassinatos, o Estado teve redução em relação ao mês de outubro. Conforme os dados divulgados pela Secretaria, no último mês aconteceram 516 CVLI contra os 470 de novembro.