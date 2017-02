Assalto no Benfica termina em tiroteio

16:10 · 05.02.2017 / atualizado às 18:38

Um trio de assaltantes roubou um carro no bairro Benfica, região central de Fortaleza. Durante a ação, um homem não identificado chegou a disparar tiros contra os assaltantes. A ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (5). As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), através da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops)

De acordo com as apurações iniciais, um casal foi abordado quando chegava na residência de amigos, localizada na Rua Redenção. Os criminosos anunciaram o assalto, ordenaram para as vítimas saíssem do carro - um Hyundai HB20s e, de maneira agressiva, chegam a puxar uma das vítimas no intuito de levá-la novamente para dentro do veículo. Durante a fuga, um suposto morador da rua, de identidade desconhecida, saiu de uma das residências e chegou a efetuar disparos contra os criminosos, que seguiram em fuga. Ninguém foi ferido.

Foram levados objetos pessoais das vítimas, como celulares, relógio e carteira. A Polícia Militar realizou buscas para prender os assaltantes e localizar o veículo e os pertences das vítimas, mas até a publicação da matéria ninguém havia sido preso.