Assaltantes se passam por servidores da Prefeitura para roubar residência

09:31 · 05.01.2017 / atualizado às 09:42

Três suspeitos, dois deles vestidos com fardas do serviço público de Fortaleza, assaltaram uma residência na tarde desta quarta-feira (3), no bairro Antônio Bezerra.

Na ação, flagrada por câmera de segurança, um deles aborda uma moradora, que o deixa entrar na sua residência. Enquanto isto, um suspeito com o fardamento dos agentes de endemias e outro à paisana dão cobertura do lado de fora. Passados alguns segundos, ambos aproveitam o portão aberto para invadir a casa e concluir o assalto.

Veja no vídeo:

Investigações

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que o crime de roubo realizado por três suspeitos, que se passaram por servidores municipais, foi registrado no 3° Distrito Policial e transferido para o 10° Distrito Policial, delegacia responsável pela área onde ocorreu o fato e que está à frente das investigações acerca do crime.

A SSPDS ressalta ainda que as imagens de segurança estão sendo analisadas, no intuito de identificar os envolvidos no delito. O vídeo foi encaminhado ao comandante da Polícia Militar da área correspondente – Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1).