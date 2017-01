Apreensões de armas de fogo caem 12,6% no Ceará

17:05 · 08.01.2017

A metralhadora Lehky Kulomet ZB foi apreendida em dezembro pela Polícia Civil ( Foto: Natinho Rodrigues )

As apreensões de armas de fogo caíram 12,6% em 2016, no Ceará, entre janeiro e novembro, em comparação a igual período do ano anterior. Em 2015, um arsenal de 6.094 armamentos, entre revólveres, pistolas, escopetas, fuzis e metralhadoras, foram retirados das ruas, contra 5.324 este ano. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que ainda não divulgou os números referentes a dezembro.

No ano passado, a média mensal de armas apreendidas foi de 484, contra 554 em 2015. Por dia, o número média de armamento localizado em operações das polícias Civil e Militar, em 2016, foi de 16. Já no ano anterior, houve 18 procedimentos, em média, por dia.

O mês de 2016 com a maior quantidade de apreensões foi outubro com 556 casos. Já em 2015, setembro teve maior destaque com mais de 600 armas localizadas.

Áreas Integradas

Na Grande Fortaleza (Capital e Região Metropolitana), no ano passado, foram apreendidas 2.357 armas. No Interior do Estado, as polícias Civil e Militar localizaram 3.040 armas. Outros 27 armamentos não tiveram o bairro informado.

Em Fortaleza, o maior número de apreensões se concentrou na Área Integrada de Segurança 2 (AIS 2), com 321 registros de material bélico apreendido. A AIS 2 é formada pelos bairros Antônio Bezerra II (parte do Antônio Bezerra que se inicia na Avenida Mister Hull e segue no sentido dos bairros Autran Nunes e Dom Lustosa),Autran Nunes,Dom Lustosa, Padre Andrade II (parte do bairro que se inicia na Av. Mister Hull e segue no sentido do bairro Pici ),Pici (Parque Universitário),Bonsucesso,Henrique Jorge,João XXIII,Jóquei Clube,Parque São José,Vila Pery,Conjunto Ceará I,Conjunto Ceará II,Genibau,Granja Portugal,Bom Jardim,Canindezinho,Granja Lisboa e Siqueira.

Já no Interior, a AIS 11, foi a campeã, com 711 armas retiradas das ruas. A Área contempla os municípios do Crato, Farias Brito, Altaneira, Nova Olinda, Santana do Cariri, Juazeiro do Norte, Caririaçu, Barbalha, Jardim, Campos Sales,Salitre, Araripe, Potengi, Assaré, Antonina do Norte, Brejo Santo,Aurora, Barro, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Abaiara, Porteiras, Jati, Penaforte.

A SSPDS não divulga as apreensões por tipo de arma, mas, conforme um oficial da Polícia Militar, ouvido pela reportagem, os tipos de armamentos mais confiscados são revólveres e pistolas. No entanto, o militar destacou que tem crescido a localização de armas longas e de grosso calibre, como escopetas e fuzis.

Armamento de guerra

Em junho de 2016, em uma operação da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), um fuzil calibre 7.62, fabricado na Georgia, munições de outros calibres, e até explosivos, foram localizados com uma quadrilha de assaltantes.

Conforme a Polícia, as apreensões de armas de grosso calibre estão ligadas, principalmente, a assaltantes de banco e traficantes com fortes ligações com o crime organizado. Apesar dos dados de dezembro ainda não terem sido divulgados, no começo do mês passado, uma metralhadora de guerra, com poder de fogo de derrubar até aeronaves foi apreendida pela Polícia Civil.

A metralhadora Lehky Kulomet ZB, fabricada na antiga República da Tchecoslováquia, estava escondida em uma residência na comunidade da Rosalina, no bairro Passaré. A operação foi deflagrada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Outras duas metralhadoras foram localizadas pela Polícia em dezembro de 2016.