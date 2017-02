Após ter residência invadida, vítima recebe de volta objetos roubados

12:16 · 01.02.2017 / atualizado às 12:30

Parte dos bens foi recuperada e devolvida ao dono pela PRF. ( Foto: PRF )

A sensação de recuperar algo perdido, seja por descuido, seja por roubo, é de alívio e gratidão. Assim descreve o operador de guincho Antônio José Tavares, 43, que recebeu na terça-feira (31) da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a maioria dos bens roubados de dentro de casa no sábado (28), quando dois homens entraram na residência em construção no bairro Ancuri e furtaram roupas, acessórios, eletrodomésticos e diversos aparelhos eletrônicos.

Parte dos objetos, que incluía até um botijão de gás, foi recuperada após abordagem da PRF a um veículo Hilux, no KM 423 da BR-020, no mesmo dia do crime. Os dois homens flagrados com a carga roubada, identificados como João Thiago de Miranda Barreto e José Galdino de Sousa Silva, foram levados à Delegacia Metropolitana de Maracanaú.

Com os pertences de Antônio José, a equipe de policiais encontrou a foto de um extrato bancário em que apareciam partes do nome dele, possibilitando a identificação e o reconhecimento dos bens por fotos em redes sociais. Como havia registrado Boletim de Ocorrência, o operador foi chamado pela PRF para receber o material.

Apesar de ainda ter perdido um perfume, mochila, câmera digital e outros pertences, Antônio comemora a devolução dos achados. "Eu nunca perdi a esperança, porque confiei no trabalho da polícia e em Deus", afirmou.

Furtos

De acordo com a PRF, a dupla agia em casas em construção, informando aos operários que eram pintores enviados pelo dono da obra e, assim, entrando na residência. A PRF apreendeu ainda cartões de crédito e objetos pertencentes a outras vítimas, e as orienta a entrarem em contato com os 29º e 30º DPs.