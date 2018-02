Após ser solto por tentativa de feminicídio, gari mata ex-companheira em Icó

11:37 · 21.02.2018 / atualizado às 12:47

Lucas Sebastião entrou em contradição e acabou confessando o crime ( Foto: Richard Lopes )

O gari Lucas Sebastião dos Santos, de 33 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (21), em Icó, acusado de matar a ex-companheira, a empregada doméstica Cleane Rodrigues dos Santos, de 33 anos. No ano passado, o homem já havia sido preso por tentativa de assassinato contra a ex-esposa.

Segundo as investigações da polícia, Cleane saiu de casa na noite de terça-feira (20) após receber uma ligação do ex-companheiro. Na ligação, o homem teria dito que queria conversar.

O corpo de Cleane foi encontrado por volta das 6h da manhã desta quarta-feira próximo a um bueiro na Vila Pedregal, em Icó. Indícios apontam que a mulher foi morta estragulada com uma corda. A polícia foi acionada e as investigações indicaram a participação de Lucas no crime.

O gari foi localizado em um depósito e levado para a delegacia. Durante o depoimento, o gari chegou a dizer que a ex-companheira teria se suicidado, mas entrou em contradição e acabou confessando o crime. A polícia acredita que o assassinato foi premeditado.

O gari foi autuado em flagrante na Delegacia Regional de Polícia Civil de Icó e ficará preso à disposição da Justiça.

No ano passado, Cleane foi agredida com uma facada no maxilar pelo ex-companheiro. O homem foi preso por tentativa de feminicídio e passou quase 4 meses na cadeia.

Cleane deixa 4 filhos, um de 4, um de 7, um de 10 e outro de 11 anos de idade, todos frutos de seu relacionamento com o gari.

Com informações do colaborador Richard Lopes.