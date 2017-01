Após morte de jovem, ônibus é incendiado no Jardim Iracema

21:20 · 03.01.2017 / atualizado às 22:08

A ação aconteceu por volta das 18h30 na Rua Álvaro Garrido, quase esquina com a Rua Amor Perfeito ( Foto: VCrepórter )

Um ônibus da linha 112 - Álvaro Weyne/Centro foi incendiado no começo da noite desta terça-feira (3) no bairro Jardim Iracema. A ação aconteceu por volta das 18h30 na Rua Álvaro Garrido, quase esquina com a Rua Amor Perfeito. Ninguém se machucou durante o ataque. Ainda na tarde de hoje, um jovem de 17 anos foi morto também no Jardim Iracema. A Polícia não confirma ligação entre os casos.

A Polícia informou à equipe de reportagem da TV Diário que dois suspeitos pegaram o ônibus na Rua Amor Perfeito. Ao subirem no coletivo, eles renderam o motorista e pediram para que ele dobrasse na esquina, onde outros 4 suspeitos, entre eles uma mulher, estavam aguardando. O grupo mandou os passageiros descerem do coletivo e ateou fogo no ônibus. De acordo com informações do tenente-coronel Solonildo Uchoa, dois dos bandidos foram identificados apenas como "Acerola" e "Ítalo". A Polícia pede a ajuda da população para identificar e localizar o restante dos suspeitos. Viaturas da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e a situação já foi controlada.

Possível represália

A Polícia não sabe dizer o motivo exato da ação contra o ônibus, mas um jovem de 17 anos foi morto na tarde desta-terça-feira também no Jardim Iracema. O rapaz não identificado, que tinha diversas passagens pela Polícia, estava fazendo assaltos na região possivelmente com uma motocicleta roubada. Ao ser abordado pelo Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), o jovem tentou sacar uma arma, mas os PMs atiraram.