Após furar bloqueio da PRF, grupo é detido com carro roubado

10:56 · 15.01.2017

Durante realização da Operação Rodovida no início da madrugada deste domingo (15) em Caucaia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu uma pessoa em flagrante e apreendeu dois adolescentes após eles furarem a blitz em alta velocidade com um carro roubado. Um homem que estava como passageiro da frente no veículo morreu.

O bloqueio, instalado em frente ao posto da PRF em Caucaia, ordenou parada do veículo Gol preto, porém, o condutor desobedeceu e fugiu da fiscalização. A polícia iniciou o acompanhamento tático pelo Anel Viário em direção à Maracanaú a fim de fazer a abordagem.

Entretanto, no km 410 da BR 020, o motorista perdeu o controle do carro ao fazer uma curva e colidiu com uma mureta de sinalização, saindo da pista.

Quando chegaram ao local do acidente, as viaturas acionaram o SAMU e os Bombeiros para que pudesse ser feito o socorro das vítimas. O passageiro da frente era um homem de 29 anos, que acabou falecendo por ficar preso às ferragens do automóvel.

Durante a apuração dos dados do veículo, a PRF descobriu que ele era clonado e que tinha sido roubado em Fortaleza em 2013. Policiais militares informaram que o automóvel teria sido usado em diversos assaltos em Maracanaú.

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Metropolitana de Caucaia. Cada um, na sua participação, irá responder por crimes como Receptação, Adulteração de Sinal Identificador Veicular, Dirigir sem Habilitação, Uso de documento falso, Homicídio no trânsito, Associação Criminosa e Corrupção de Menores.