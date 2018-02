Após confronto com a PM, suspeito é morto e armamento pesado é apreendido em Boa Viagem

21:54 · 24.02.2018 / atualizado às 23:17 por Redação Diário do Nordeste

Armamento pesado foi apreendido após confronto entre PM e dupla de suspeitos ( Foto: CPI Norte )

Um suspeito foi morto em confronto com o efetivo da Polícia Militar do Ceará (PMCE) em Boa Viagem, município do interior cearense, no fim da tarde deste sábado (24). Com o homem, identificado como Iuri Abreu de sousa, de 21 anos, foram apreendidas duasarmas, dentre elas um fuzil AK-47 e uma pistola 380.

As informações foram confirmadas pelo chefe do Comando de Policiamento do Interior Norte (CPI), coronel Gilvandro Oliveira. De acordo com a Polícia, a composição recebeu a informação de que haveriam armas escondidas em uma residência, na localidade de Ramadinha, em Boa Viagem. Chegando ao local, por volta de 17h40, três suspeitos foram avistados. Segundo os policiais, um deles era Iuri, com quem foi visto o fuzil, em mãos. Ainda conforme o relato dos agentes de segurança, os suspeitos deram início aos tiros, que foram respondidos pela composição.

Iuri caiu ferido e não sobreviveu. Os outros dois, conseguiram fugir pelo matagal. Um dos suspeitos estaria "provavelmente baleado", conforme o coronel. No local, os policiais ainda encontraram um veículo Fiat Uno de cor branca, que teria sido utilizado no ataque à agência dos Correios em Itatira, no último dia 17. Até a publicação desta matéria, os outros dois suspeitos seguiam foragidos.