Advogado de irmãos suspeitos de ligação com facção nega acusações

17:10 · 26.02.2018 / atualizado às 17:35

O advogado Kaio Castro, que representa os irmãos Francisco Cavalcante Cidrão Filho e José Cavalcante Cidrão, negou que os dois tenham ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Francisco e José tiveram as prisões temporárias expedidas pela Justiça, no último dia 23, por suspeita de envolvimento com a morte dos líderes do PCC Rogério Jeremias de Simone, o ‘Gegê do Mangue’, 41, e Fabiano Alves de Souza, o ‘Paca’, 38. A dupla foi encontrada morta, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no último dia 15 de fevereiro.

“Eles não têm ligação nenhuma (com o PCC) e foram surpreendidos como todos os fortalezenses. Os dois são empresários, têm empresas do ramo contábil e também imobiliário. Eles são pessoas boas”, destacou Castro.

A reportagem apurou que os irmãos Francisco Cidrão Filho e José Cavalcante Cidrão seriam os ‘laranjas’ que davam o nome na aquisição de bens comprados por ‘Gegê’ e ‘Paca’ no Ceará. A informação, no entanto, foi negada pelo advogado. "A ligação entre os meus clientes e as duas pessoas mortas era comercial. Eles foram contratados para reformar uma casa compradas por eles. Os dois não sabiam com quem estavam lidando".

A mulher Magna Ene de Freitas era a suposta beneficiária do seguro de um dos veículos de luxo adquiridos por ‘Gegê’ e ‘Paca’. E Samara Pinheiro de Carvalho Cavalcante também é investigada por participar do esquema. As duas também tiveram as prisões temporárias expedidas pela Justiça estadual.

O defensor dos irmãos afirmou que ainda não teve acesso ao inquérito e por isso não pode dizer que imóveis estão registrados em nome de seus clientes. Ele também disse que não sabe se existem mandados de prisão expedidos contra seus clientes.