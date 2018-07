Advogado criminalista é assassinado dentro da sua residência

19:23 · 17.07.2018 / atualizado às 20:30

Mais um advogado criminalista foi assassinado a tiros, no Município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Renato Rocha morreu na tarde desta terça-feira (17), após ser surpreendido por criminosos que invadiram a sua residência, localizada no Parque Soledade.

Conforme informações apuradas pela TV Diário ainda no local do crime, a vítima teria sido atingida por diversos disparos de pistola calibre 380. Há uma semana, outro advogado criminalista já havia sido executado, também em Caucaia e dentro de uma propriedade particular.

Testemunhas contaram que durante a invasão à residência de Renato Rocha, um funcionário da vítima foi abordado. Os criminosos teriam obrigado o funcionário, de nome não revelado, a abrir o cofre do local. O corpo da vítima foi encontrado com as mãos amarradas para trás.

Equipes da Polícia Militar, Perícia Forense e Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no Parque Soledade na noite desta terça-feira. Não há informações sobre uma possível ligação entre a morte de Rocha com a do advogado Erivaldo Rodrigues. O Departamento é responsável por investigar o caso.