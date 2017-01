Adolescente é encontrado decapitado na Barra do Ceará

13:05 · 09.01.2017 / atualizado às 13:29

O corpo de um adolescente de apenas 15 anos foi encontrado decapitado, dentro de um saco de arroz, nesta segunda-feira (9), na localidade conhecida como Colônia, na Grande Barra do Ceará, em Fortaleza. A cabeça do jovem não foi localizada.

Segundo informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, o cadáver foi encontrado pela população em meio ao lixo, no cruzamento da Avenida Senador Robert Kennedy com a Rua Estevão de Campos, por volta de 5h.

Além de ser decapitado, o jovem tinha lesões causadas por perfurações de arma branca nas costas.

Uma moça compareceu ao local onde foi achado o cadáver e reconheceu o corpo, mesmo sem a cabeça, como do seu irmão. Segundo ela, o jovem vendia pipoca para se sustentar, era usuário de drogas e pertencia à uma gangue da região.



De acordo com a DHPP, o jovem havia sido raptado por suspeitos não identificados na noite do último domingo (8), na Avenida Leste-Oeste. Ninguém foi preso pelo homicídio até o momento.