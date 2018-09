Adolescente é assassinado após sair de mercadinho no Conjunto Barroso II

15:43 · 14.09.2018 / atualizado às 16:17

Um adolescente de 17 anos foi assassinado, no início da tarde desta sexta-feira (14), na Rua F, no Conjunto Barroso II, em Fortaleza. O jovem saía de um mercandinho quando homens armados chegaram efetuando vários disparos.

O adolescente morava próximo ao local do crime. Familiares da vítima informaram à TV Diário que o jovem não tinha envolvimento com nenhuma facção e que trabalha em oficina mecânica do bairro.

No entanto, populares disseram que o jovem estaria envolvido em alguns assaltos na região. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso. Ninguém foi preso até o momento.

Com informações da TV Diário