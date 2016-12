Acusado de matar empresário tenta fugir do presídio vestido de mulher e de peruca

18:11 · 25.12.2016 / atualizado às 18:19

O interno usava roupas femininas e peruca, mas foi reconhecido por agentes penitenciários ( Foto: Divulgação/Sejus )

Um preso da Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi flagrado tentando fugir da unidade travestido de mulher durante o horário de visita. De acordo com a Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus), o interno Márcio da Costa Lobo estava com roupa feminina e peruca.

No entanto, antes que conseguisse sair pela porta da frente da unidade prisional, Márcio Lobo foi detido por agentes penitenciários que estavam de plantão na Penitenciária. Os servidores identificaram o detento e fizeram a abordagem.

O paraense Márcio da Costa responde por crimes de furto e formação de quadrilha. Além disso é acusado de fazer parte do grupo de assaltantes que matou, durante um roubo do tipo ‘saidinha’ bancária, o empresário Antônio Vander Timbó Magalhães, 67, no dia 9 de julho de 2010.

Márcio foi preso no dia 30 de julho de 2010 por policiais civis e militares quando saía de um shopping, no Centro de Fortaleza. Na época, foragido da Justiça de Belém e do Ceará, o homem estava em um veículo Toyota Corola, com placas clonadas e também com um papelote de cocaína. Ele apresentou um documento falso, mas acabou preso.