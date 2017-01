Acusado de assaltos a banco e tráfico de drogas é preso em supermercado

11:54 · 03.01.2017 / atualizado às 13:54

Erialdo Sousa foi preso quando comprava presentes para a família

Um homem acusado de diversos ataques a banco e de ser um dos chefes do tráfico de drogas na região de Pedra Branca (261Km de Fortaleza) foi preso pela equipe da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), no último dia 30, quando comprava presentes para a família em supermercado, na Avenida Mister Hull. De acordo com o titular da Especializada, delegado Raphael Vilarinho, Antônio Erialdo Gomes de Sousa, 27, tinha ligações com uma facção criminosa de São Paulo e planejou vários ataques a instituições financeiras do Ceará.

De acordo com Vilarinho, já havia um mandado de prisão em aberto contra Sousa, por conta de uma tentativa assalto ao banco de Senador Pompeu. “Ele estava no bando que tentou roubar o banco. Na ocasião conseguimos frustrar o assalto, recuperar R$ 200 mil e prender oito pessoas. Quando foram interceptados, os criminosos reagiram atirando, houve troca de tiros e um deles morreu”.

Conforme o delegado, Erialdo Sousa além de planejar a logística das ações do bando, era quem fazia os levantamentos das agências que seriam atacadas e até conseguia os explosivos. “Ele chegou a adquirir explosivos do Estado do Pernambuco. Provavelmente, atacava bancos em São Paulo também. Nossas investigações continuam no sentido de descobrir a abrangência das ações deles aqui e em outros Estados”, afirmou.

Ainda conforme Vilarinho, era o acusado que abastecia a região de Pedra Branca com cocaína, maconha e crack. “Nossas investigações contra ele já duravam cerca de oito meses. Durante as apurações descobrimos que ele levava muita droga para aquela região. Essa é uma prisão muito importante, porque ele era a liderança de uma célula criminosa organizada e especializada”.