Acidente na BR-116 com cinco caminhões deixa uma pessoa morta e outra presa nas ferragens

20:16 · 13.06.2017 / atualizado às 20:51

Acidente ocorreu no fim da tarde desta terça-feira (13) ( Foto: Divulgação/ PRF )

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida, no fim da tarde desta terça-feira (13), em um acidente de trânsito no km 63 da BR 116, próximo do município de Chorozinho, distante 70km da Capital. Segundo informações da da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 17h30 e causou uma interdição total na rodovia.