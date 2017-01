Acidente deixa dois mortos em Maracanaú

17:00 · 04.01.2017 / atualizado às 17:18

Duas pessoas morreram após uma colisão frontal entre dois veículos na BR-020, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. O acidente ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (4).

O acidente foi entre uma motocicleta e um caminhão. As duas vítimas estavam na moto. Uma morreu no local e a outra faleceu no deslocamento para o hospital. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolaram a área, mas não houve interrupção da via.

A PRF ainda não sabe os nomes das vítimas e as causas do acidente, mas identificou uma delas como mulher.