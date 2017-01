Abordagem policial a veículo termina com apreensão de 13 armas no Mucuripe

16:34 · 26.01.2017 / atualizado às 22:15

Um dos suspeito pergunta que horas é a audiência do preso, que seria resgatado em abordagem na BR-116. ( Divulgação )

Uma abordagem a veículo feita pelo Comando Tático Motorizado (Cotam) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), na tarde desta quinta-feira (26), terminou com a apreensão de 13 armas e munições no bairro Mucuripe, em Fortaleza. De acordo com a Polícia, um homem identificado como Henrique de Oliveira Gomes, de 22 anos, foi preso em flagrante após os agentes encontrarem as armas. Além dele, uma adolescente de 17 anos também foi apreendida.

A operação que resultou na apreensão das armas foi fruto de uma parceria do Cotam com a Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Segundo a Polícia, o veículo, um Chevrolet Spin de placa PMZ 8406, caracterizado como táxi, foi abordado no momento em que estava parado em um posto de combustível. Ao todo, foram apreendidas 9 pistolas de calibres .380, .40 e .45, 1 revólver, além de três espingardas calibre 12.

Resgate

A Polícia suspeita que o casal se preparava para resgatar presos que seriam levados para uma audiência no Fórum Clóvis Beviláqua. A ideia do casal seria realizar uma abordagem na BR-116, conforme informou o Cotam. É possível que eles ainda se reunissem com outros comparsas para realizar a ação criminosa, mas isso não foi confirmado até o momento.

Um dos celulares apreendidos no local, aliás, possui um conversa, via mensagem de texto, onde a adolescente apreendida fala com um dos possíveis presos sobre o resgate. Logo depois, porém, ela diz que o local "está lotado de polícia" e que os agentes "estão encostando em nós".