2 mortos e 3 sobreviventes em acidente com família em Ibaretama

10:35 · 08.04.2017 / atualizado às 10:56

Passam bem a bebê de 21 dias e mais dois adultos que sobreviveram ao acidente automobilístico a altura do Km 72 da BR-122, na área urbana da cidade de Ibaretama, no Sertão Central, no início da noite da sexta-feira passada (7). O fato causou a morte de uma mulher e de um dos seus dois filhos recém-nascidos

A criança foi atendida às 21 horas no Hospital Maternidade de Quixadá e foi liberada em seguida, por apresentar apenas escoriações leves. No veículo também escaparam com vida o pai Sérgio Alves de Menezes, 39 anos, condutor do carro modelo Siena, e a a sogra Vilani Batista, que foram atendidas no Hospital Municipal de Ibaretama.

O condutor e os passageiros têm residência em Iguatu, município localizado na Região Centro-Sul, onde deverão ser sepultados os mortos. Os familiares procuram as unidades hospitares para liberação dos sobreviventes.



Acidente

A Polícia informou que a família seguia de Fortaleza com destino a Iguatu quando o motorista, esposo e pai das vítimas perdeu o controle do automóvel Fiat Siena de placas PFO 4280 e colidiu contra um canteiro central da rodovia federal. Com o impacto, o carro capotou ocasionando as duas mortes.

Morreram: a esposa do condutor Vileida Gomes de Menezes, 34, e uma das duas crianças gêmeas nascidas havia 21 dias. No momento do acidente a mãe amamentava um dos filhos. Quando o veículo capotou, eles foram jogados para fora.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) chegou a bloquear o tráfego na rodovia para evitar outros acidentes. Além do local ser escuro o automóvel ficou atravessado na malha viária. Não foi possível informar porque o motorista perdeu o controle do carro, provocando o acidente.