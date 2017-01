Oito pessoas são condenadas por burlar emissão de passaportes na PF

00:00 · 30.01.2017

Oito pessoas acusadas de envolvimento num esquema para burlar a emissão de passaportes na Delegacia de Polícia de Imigração da Polícia Federal no Ceará (Delemig-PF/CE) foram condenadas pela Justiça Federal. O grupo foi desarticulado pela PF em janeiro de 2015 durante a 'Operação Password'. Os trabalhos de investigação foram conduzidos pelo Setor de Inteligência da PF.

Conforme a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o esquema criminoso era articulado a partir do pedido da solicitação de pessoas que precisavam tirar ou renovar o passaporte com urgência, sem poder esperar o tempo necessário para emissão. Dessa forma, despachantes pagavam propina a funcionários terceirizados da Polícia Federal para encaixar os nomes na lista de agendamento.

De acordo ainda com o MPF, muitas vezes, os funcionários dispensavam documentos imprescindíveis para a emissão dos documentos. Na época da operação, a chefe do Núcleo de Inteligência Policial, delegada Andréa Karine Assunção, revelou que os valores cobrados pelo grupo variavam de R$ 50 a R$ 300 por cada agendamento.

As apurações revelaram ainda que as pessoas que pagavam pelo agendamento sabiam que estavam praticando atos corruptos. Cerca de 40 pessoas teriam pago pelas ações, conforme a PF.

Os acusados aproveitavam-se geralmente dos horários de almoço ou ausências eventuais da delegada responsável pelo Setor de Emissão de passaportes e demais policiais federais encarregados do setor para realizar os atendimentos de emissão irregular dos documentos.

Em janeiro de 2015, os agentes federais cumpriram seis mandados de prisão, 12 de busca e apreensão e realizaram oito conduções coercitivas. Ainda em janeiro, quatro dos réus presos durante a 'Operação Password' fora libertados por determinação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), em Recife.

Denúncia

A denúncia do Ministério Público Federal foi recebida pela 11ª Vara da Justiça Federal no dia 20 de março de 2015. O MPF denunciou os despachantes Francisco Cabral Dias, Godofredo Carneiro Coelho Filho, Miguel Felipe Cordeiro Muniz e Francisco José de Sousa Rodrigues e à secretária Izabel Cristina Barbosa da Costa pelo crime de corrupção ativa. Já os funcionários terceirizados Jonny Rodrigues Barbosa, Lucas Romcy Ribeiro, Wellington Alves Lima e Régis Matos Lima foram denunciados por corrupção passiva.

Alguns dos réus também foram acusados de associação criminosa e apenas Lucas Romcy teve atribuída a conduta descrita no artigo 313-A do Código Penal, que significa inserir ou facilitar a inserção de dados falsos nos sistemas da administração pública. Durante os depoimentos, uma testemunha confirmou que estranhava os denunciados Jonny e Lucas saírem de seus locais de trabalho para chamarem as pessoas agendadas para passaporte, já que não era função deles.

Em uma das vezes, a testemunha teria presenciado Lucas realizar procedimento não agendado em favor de um cantor de forró conhecido. Outras pessoas que também se beneficiaram com a atuação do grupo prestaram depoimentos e reconheceram os réus.

Os denunciados apresentaram alegações de que a denúncia era "inepta e que não existe justa causa para lastrear a acusação". Nas alegações finais, o Ministério Público Federal disse "estar provada a configuração do crime de corrupção ativa, em relação aos particulares, corrupção Passiva, por parte dos funcionários públicos e associação criminosa". Ao analisar o caso, o juiz Danilo Fontenelle Sampaio rejeitou os pedidos preliminares de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa.

Na análise do mérito do processo, o magistrado afirmou que os réus não realizavam atividades típicas de despachantes, pois agiam muito além do mero preenchimento no site dos agendamentos devidos para as expedições de passaporte. "Na realidade, burlavam todo o sistema idealizado democrático e republicano, privilegiando seus clientes com vantagens indevidas mediante paga", afirmou.

A sentença de Danilo Fontenelle ressalta ainda terem sido encontradas provas nas casas e escritórios dos denunciados durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Os agentes federais recolheram materiais que indicariam atividades relacionadas à emissão de passaporte, como documentos originais e cópias de pessoas, inclusive estrangeiros e menores, guias de recolhimento e comprovantes de pagamento.

Além disso, a quebra de sigilo telefônico e telemático dos acusados comprovou as negociações em diversos diálogos envolvendo os réus, mostrando as participações de cada um nos fatos descritos na denúncia do MPF. O magistrado destacou ainda que os réus Cabral, Godofredo, Lucas, Jonny, Régis, Miguel e Francisco José, 'Juca Bala', se reuniram várias vezes para praticar crime de corrupção.

Eles teriam atuado "no sentido de fornecerem preferências indevidas na expedição de passaporte, chegando a utilizarem meras cópias dos documentos pessoais dos interessados, quando a norma exige a apresentação de originais, bem como outras irregularidades", diz o trecho da decisão publicada no último dia 25 no site da Justiça Federal.

Vantagens

O juiz Danilo Fontenelle foi taxativo ao afirmar que os "réus fizeram do setor de passaporte, uma área particular de suas ações deletérias, agendando, negociando, cobrando e auferindo vantagens de acordo com suas próprias e exclusivas vontades, em total desprezo às normas e interesses públicos, privatizando o ambiente oficial como se particular fosse".

Com esse entendimento o magistrado condenou os réus Francisco Cabral Dias, Godofredo Carneiro Coelho Filho, Miguel Felipe Cordeiro Muniz e Francisco José de Sousa Rodrigues, pela prática, em continuidade delitiva, do crime de corrupção ativa. Já os acusados Jonny Rodrigues Barbosa, Lucas Romcy Ribeiro e Wellington Alves Lima, por corrupção passiva em continuidade delitiva.

O réu Régis Matos Lima, teve a condenação baseada em um crime de corrupção passiva. A ré Izabel Cristina Barbosa da Costa foi absolvida. E os demais acusados não foram condenados pelo crime de associação criminosa.

As pessoas que contrataram os serviços dos acusados não foram penalizadas. Conforme a sentença, "não há elementos nos autos para rejeitar-se a boa fé dos clientes que contratavam os réus, vez que os mesmos faziam aparentar serem regulares suas ações".

Saiba mais

1 - Francisco Cabral Dias

Pena privativa de liberdade de 4 anos e 8 meses de reclusão

2 - Godofredo Carneiro Coelho Filho

Pena privativa de liberdade de 4 anos e 8 meses de reclusão

3 - Miguel Felipe Cordeiro Muniz

Pena privativa de liberdade de 4 anos e 8 meses de reclusão

4 - Francisco José de Sousa Rodrigues

Pena privativa de liberdade de 4 anos e 8 meses de reclusão

5 - Jonny Rodrigues Barbosa

Pena privativa de liberdade de 4 anos e 8 meses de reclusão

6 - Lucas Romcy Ribeiro

Pena privativa de liberdade de 4 anos e 8 meses de reclusão

7 - Wellington Alves Lima

Pena privativa de liberdade de 4 anos e 8 meses de reclusão

8 - Régis de Matos Silva

Pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão