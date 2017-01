Objetivo é atacar as prioridades

00:00 · 07.01.2017

A ex-controladora Geral de Disciplina, Socorro França, disse estar preparada para assumir o desafio de comandar a Secretaria de Justiça ( FOTO: FABIANE DE PAULA )

"Estou disposta a trabalhar, como sempre estive, e já lidei com presídios nos meus mais de 40 anos de Ministério Público". A afirmação é da procuradora de Justiça Socorro França, nova titular da Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus), que pretende traçar um planejamento estratégico e atacar as prioridades da Pasta ao assumir. A informação de que ela seria a titular da Pasta no lugar do advogado Hélio Leitão foi publicada, com exclusividade, na edição de sexta-feira (6) do Diário do Nordeste.

Em entrevista, por telefone, na noite de ontem, Socorro França explicou que sua posse deve ocorrer numa solenidade informal no gabinete do governador, logo após a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE). "Mais do que nunca temos que tomar pé da situação e depois atuar em cima de prioridades. Vamos saber o que eles (presos) estão fazendo, ouvir e depois agir".

A procuradora lembrou que já atuou em presídios quando era promotora e conhece a realidade. No entanto fez questão de lembrar que a Pasta não se resume ao Sistema Penitenciário. "Temos conselhos que têm funções sociais importantes e também iremos lidar com essas demandas. A sociedade tem que ser atendida nesses pontos".

Currículo

Socorro França é formada em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Administração Pública pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), e em Economia pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), tem mestrado em Direito Público também pela UFC.

Ela foi procuradora Geral da Justiça do Ceará por cinco mandatos, ouvidora Geral do Estado, coordenadora geral do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), assessora de Políticas Públicas sobre Drogas e membro do Conselho de Direitos Humanos do Estado, assim como do Conselho Superior do Ministério Público, do Conselho de Família e Cidadania e do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Atualmente estava na Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).