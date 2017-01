Número de presos mortos dobrou

00:00 · 05.01.2017

As mortes no ano passado dobraram em relação a 2015. Foram 50 casos anotados em 2016 ( FOTO: NAVAL SARMENTO )

O número de detentos mortos nas unidades prisionais do Ceará dobrou em 2016. Em 2015, foram registrados 25 homicídios, mas o contingente saltou para 50, em 2016. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O crescimento foi puxado pelas mortes do mês de maio de 2015, quando houve 18 casos. Nesse mês, ocorreu uma série de rebeliões no Complexo Penitenciário de Itaitinga.

Atualmente, o Ceará conta com 2.147 agentes penitenciários, enquanto a população carcerária é formada por aproximadamente 20 mil detentos. Para o diretor do Sindicato dos Agentes e Servidores Públicos do Sistema Penitenciário (Sindasp-CE), Natanael Andrade, o número de profissionais nas unidades prisionais é insuficiente. "É uma média de um agente para 250 presos, quando o ideal seria 1 para 5", diz.

Reforço

Em nota, a Secretaria Estadual da Justiça (Sejus) afirmou que recentemente o Governo do Estado sancionou a Lei do Abono do Reforço Operacional, que trata sobre a regulamentação das horas extras, aumentando o efetivo disponível. De acordo com o órgão, ainda tem sido estudada a viabilidade de concurso público.

Quanto à elevação das mortes, a Secretaria da Justiça avalia o aumento no número de mortes como decorrência do crescimento da superlotação carcerária. "Desde 2015, a superlotação nas grandes unidades da Região Metropolitana de Fortaleza registrava média de 70%", explicou o órgão em nota.