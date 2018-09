Nove detidos com 33 armas ilegais

01:00 · 22.09.2018

Nove pessoas foram presas em flagrante, suspeitas de portarem ilegalmente 33 armas de fogo, sendo nove artesanais, durante a operação Serra das Almas, realizada pelo Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), entre os dias 10 e 20 de setembro, nos Sertões dos Inhamuns e Região da Ibiapaba. Na ofensiva, 405 animais foram apreendidos.

A ação tinha como objetivo combater crimes contra a fauna silvestre no bioma da Caatinga, especialmente a caça e o cativeiro ilegal de animais. Das espécies recapturadas, 198 animais foram soltos e outros 207 foram conduzidos ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde estão sendo avaliados por biólogos, a fim de, quando estiverem saudáveis, voltarem para a natureza. "O local gera interesse nos caçadores por conta da diversidade de espécies que há", destaca o chefe da Divisão Técnica Ambiental, Miller Holanda.

A diligência, que contou com seis agentes ambientais federais e cinco policiais militares também reteve R$ 467 mil, em multas. Miller Holanda diz que a prisão dos caçadores se deu pelo porte da arma, pois o crime contra a fauna é considerado de menor potencial ofensivo, sendo lavrado contra os suspeitos apenas um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

"O infrator, algumas vezes, acaba saindo da Delegacia antes do agente que o prendeu", pontua o responsável pela operação, acrescentando que o Município de Parambu, nos Inahmuns, é a porta de entrada do tráfico de animais no Estado.

Repovoamento

O comandante do BPMA, tenente-coronel Mota, vê a importância da educação ambiental como uma forma de envolvimento da sociedade quanto às denúncias. "As pessoas ainda insistem em cometer esse crime. Algumas delas acham que é cultura local, outras, lazer. Tem atenuantes, como a subsistência, mas outros fazem só por prazer", finaliza.