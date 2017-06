Neta é suspeita de homicídio do avô

00:00 · 08.06.2017

A Polícia investiga a morte de um aposentado de 81 anos esfaqueado dentro da própria casa, localizada na Zona Rural do Município de Senador Pompeu (a 270Km de Fortaleza), na última terça-feira (6). A neta da vítima, que morava com ele, é a principal suspeita do crime.

Quando a Polícia Militar chegou à residência, localizada no Sítio Moxinató, em frente a um posto do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), já encontrou o idoso Moacir Guedes da Silva morto. Segundo o Destacamento local da PM, o aposentado tinha duas lesões que, provavelmente, foram provocadas por uma arma branca, no caso uma faca, sendo uma no pescoço e outra abaixo do peito esquerdo.

A neta da vítima, identificada como Maria Verônica da Silva Campos, 25, que estava com um ferimento na mão esquerda, foi encontrada na casa onde o crime aconteceu. A mulher foi detida pelos policiais e apresentou versões contraditórias acerca da morte do avô, de acordo com os policiais militares.

Apesar de negar a autoria do homicídio, Maria Verônica foi encaminhada à Delegacia Regional de Senador Pompeu, que será responsável pela investigação do assassinato. Os PMs ainda acharam uma faca com vestígios de sangue, dentro da residência. A arma foi apreendida e levada para a Delegacia, para embasar o flagrante. A faca será encaminhada para a Perícia Forense (Pefoce), que analisará se ela foi usada no crime.

A reportagem tentou contato com a Delegacia Regional de Senador Pompeu, mas não conseguiu localizar o delegado titular, para dar mais informações sobre a investigação do caso.

(Com informações do colaborador Alex Pimentel)