Músico é preso suspeito de estuprar turista de São Paulo

A delegada Adriana Arruda, da Deprotur, pede que outras pessoas que tenham sido vítimas de Jarbas Monteiro compareçam à Delegacia ( Fotos: José Leomar )

É sabido que a Capital cearense oferece diversos encantos naturais e culturais que, na alta estação, atraem visitantes de todo o Brasil. Porém, para uma turista de São Paulo, o período de férias não acabou bem: ela alega ter sido extorquida, sequestrada, estuprada e mantida em cárcere privado durante três dias, em um apartamento no bairro Mondubim. Trancafiada no cativeiro até ceder R$ 1 mil ao suposto raptor, um músico tecladista, ela procurou a Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), na última sexta-feira (13), para denunciar o caso.

Segundo a Polícia Civil, a turista de 33 anos relatou ter sido arrebatada por Jarbas Rafael dos Santos Monteiro, 31, enquanto caminhava pela Avenida Abolição, no bairro Meireles, no último dia 10. Já no apartamento, o acusado teria roubado o celular dela e cobrado o montante para que ela fosse libertada. A turista entrou em contato com uma amiga, que depositou o valor em sua conta bancária. Porém, continuou sendo mantida refém por três dias porque o saque teve de ser efetuado em duas parcelas.

Durante esse tempo, ela sustenta ter sido estuprada oito vezes. Jarbas só a teria libertado quando conseguiu sacar a quantia total. Abalada, ela procurou a Deprotur no fim da tarde de sexta e contou todos os detalhes da ação para os inspetores. Munida do endereço de Jarbas, que havia decorado a partir de um pedido de pizza que ele fez por telefone, naqueles dias, ela conduziu os policiais ao cativeiro. O acusado foi preso no local.

Conforme a titular da Deprotur, delegada Adriana Arruda, Jarbas relatou que o encontro com a mulher havia sido marcado através de um site de acompanhantes de luxo, pois ela seria garota de programa. Ele disse que mandou um táxi buscá-la e confirmou a extorsão, mas negou as acusações de estupro. A Deprotur aguarda o resultado dos exames periciais da vítima, a serem realizados pela Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), para verificar a materialidade do crime.

Amigo

Os investigadores também descobriram que Jarbas recebeu apoio de um amigo, que permanecia no apartamento enquanto ele saía para realizar os saques. "O comparsa nos disse que ele já vinha cometendo esse tipo de golpe há algum tempo, sempre utilizando o mesmo modus operandi", explicou a delegada.

Com Jarbas, a Polícia encontrou um iPhone com dados de outra mulher, supostamente outra vítima. Já no celular dele, os inspetores descobriram fotos de acompanhantes e conversas combinando encontros. "Pedimos a quem o reconheça que nos procure, para darmos continuidade às investigações. O fato de uma mulher ser acompanhante ou garota de programa não significa que não haja crime de estupro. Na verdade, um não é um não", completa a delegada.

Jarbas Monteiro foi indiciado por extorsão e cárcere privado. A turista retornou para São Paulo na última terça (17).

(Colaborou Nicolas Paulino)