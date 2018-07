Mulher esquartejada e jogada em uma fossa

01:00 · 18.07.2018

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na noite da última segunda-feira (16), por matar, esquartejar e ocultar o cadáver de uma mulher, durante o fim de semana, no Conjunto José Walter. Conforme informações da TV Diário, Herdriano Lopes Pereira, 38, confessou à Polícia ter matado Maria do Socorro Nascimento Santos, 40. O suspeito disse que matou a mulher, porque ela teria furtado o seu aparelho celular, para trocar por drogas.

Segundo Herdriano, o furto ocorreu na noite de sexta-feira (13), quando ele saiu com Maria do Socorro para beber, na região. Ao perceber que o celular tinha sido subtraído, o suspeito procurou pela vítima e a levou para um imóvel, onde ele trabalhava como caseiro, na Rua Bernardo Manoel, no José Walter.

No local, Herdriano teria esfaqueado e esquartejado a vítima. O criminoso colocou as partes do cadáver em sacos plásticos e arremessou em uma fossa, no terreno em que ele trabalhava.