Mulher é morta a golpes de faca

00:00 · 24.12.2016

Uma mulher foi assassinada a facadas, na Barra do Ceará, pela atual companheira do ex-marido. A vítima, identificada como Angelina Muniz Moreira, 27, era usuária de drogas e teria agredido a outra mulher antes de ser esfaqueada. Por volta das 22h30 de quinta-feira, conforme relatos de populares, numa parada de ônibus da Avenida Coronel Carvalho, Angelina atacou Aretha Torres Mendes, 19, arrastando-a pelos cabelos. Então, Aretha sacou uma faca de cozinha da bolsa e perfurou Angelina duas vezes no tórax.

Segundo a Polícia, Angelina era companheira de um homem conhecido como Carlos Gilvani, com quem teve três filhos de 5, 7 e 10 anos. Depois do término do relacionamento, a mulher passou a viver em situação de rua por conta do vício, e as crianças foram morar com os avós paternos, na Barra. Em busca de dinheiro, Angelina começou a causar confusão na residência. Carlos se dirigiu ao local com a atual companheira, para entregar uma quantia à ex-mulher. Foi quando a discussão começou.

Samu

Após ser esfaqueada, Angelina ainda se deslocou por alguns metros antes de tombar na calçada. Em seguida, Aretha entrou num ônibus e fugiu do local. Policiais da 4ªCia/5ºBPM atenderam à ocorrência e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito. A arma do crime foi deixada ao lado do corpo. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios.