Mulher agencia morte do marido

00:00 · 06.04.2017

Uma mulher e dois irmãos teriam planejado o assassinato do companheiro dela e contratado um adolescente de apenas 13 anos para cometer o crime, na última segunda-feira (3), no município de Farias Brito, na Região do Cariri. Os quatro suspeitos foram capturados.

De acordo com o titular da Delegacia Municipal de Farias Brito, Sérgio Maia Júnior, o crime aconteceu na residência do casal. Enquanto Aparecido Pereira Félix da Silva dormia, Cícera Maria Alves Vieira autorizou o adolescente a entrar na residência. O garoto desferiu quatro tiros de revólver contra o ex-presidiário, que morreu no local.

Registro de B.O.

Cícera Maria foi até a Delegacia registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.), alegando que uma pessoa tinha invadido sua casa e executado seu marido. "Ela apresentava versões contraditórias e começamos a estranhar", afirmou Sérgio Maia. Com o desenvolvimento do interrogatório, a mulher assumiu ter planejado o assassinato e contratado o executor por R$ 500,00.

Outros três suspeitos do crimes, que seriam Cícero Alves, Cícero Alves Irmão (que estava com a arma utilizada no assassinato) e o adolescente de 13 anos foram detidos e assumiram participação no crime. Nenhum tinha antecedentes criminais.

Principal mentora da morte do companheiro, Cícera Maria afirmou, em depoimento à Polícia, que foi motivada pelo comportamento violento de Aparecido Silva. De acordo com a mulher, ela e a filha do casal eram agredidas com frequência.

Cícera ainda afirmou ter descoberto que o companheiro foi o responsável por matar o sobrinho dela, filho de Cícero Alves, em janeiro deste ano. Segundo o delegado Sérgio Maia Júnior, a Polícia não tinha descoberto o autor do homicídio ocorrido há três meses e irá investigar a participação do homem morto no crime. Aparecido já respondeu por um homicídio há 10 anos.