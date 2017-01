Mulher acusada de resgate é presa

00:00 · 06.01.2017

A acusada Delane Lima da Silva, 21, conhecida como 'Sinha', confessou a participação no resgate dos presos e o tráfico de drogas ( FOTO: DIVULGAÇÃO )

A mulher suspeita de participar do resgate de oito presos da Delegacia Geral da Polícia Civil, no dia 9 de outubro do ano passado, foi presa anteontem, no bairro Barroso I, em Fortaleza. Além de cumprir o mandato de prisão solicitado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), que investigava a suspeita desde o resgate ousado, policiais civis do 30º DP (Cj. São Cristóvão) prenderam a mulher, em flagrante, por tráfico de drogas. Na residência, foram encontradas as drogas maconha e crack, balança de precisão e uma agenda com a contabilidade do comércio ilegal.

Delane Lima da Silva, 21, conhecida como 'Sinha', confessou a participação no resgate dos presos e o tráfico de drogas. Segundo a titular do 30º DP, delegada Teresa Cristina Cruz, a jovem é a mentora do plano que tirou oito detentos dos xadrezes da Delegacia Geral, no Centro.

"Ela é a autora intelectual e material do plano. E o mais interessante foi no tocante à conversa que eu tive com ela, porque ela fala como se fosse a coisa mais normal do mundo", contou a delegada Teresa Cristina.

Funcionário

Além de planejar, a jovem teve a função de atrair e despistar o porteiro do prédio da Polícia Civil, na tarde daquele domingo de outubro de 2016. Ela se aproximou do portão de entrada e chamou o funcionário, que não é policial, para entregar uma alimentação para um preso. Quando o porteiro se aproximou, dois comparsas de 'Sinha' renderam o homem, invadiram a Delegacia e realizaram o resgate.

Imagens de câmeras de monitoramento mostraram a ação do grupo. "Nós tomamos conhecimento que ela estaria aqui na área da nossa Distrital. Na manhã de ontem (anteontem), conseguimos fazer o flagrante de tráfico de drogas", explicou a delegada. O objetivo de Delane Silva era resgatar o preso Leonardo do Nascimento Ferreira, que, segundo a Polícia, atua com ela em outros crimes na região do Barroso e havia sido preso em operação do 30º DP, mas foi transferido para a Delegacia Geral justamente por causa do risco de resgate. Entretanto, mais seis presos se aproveitaram e também fugiram do local.