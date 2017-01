MP pode denunciar outros policiais

00:00 · 13.01.2017

O Honda Civic pilotado pelo estudante José Fernandes Castelo foi alvejado por vários disparos; um dos tiros atingiu o universitário nas costas

A 1ª Vara Criminal da Comarca de Mossoró, através do juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros, proferiu despacho, na última terça-feira (10), em que determina que o Ministério Público do Rio Grande do Norte reveja os autos do processo que trata da morte do estudante cearense José Fernandes Castelo, 19, em abril de 2013. Segundo o documento expedido pela Justiça, o MP pode denunciar mais policiais militares pelo homicídio.

"Tendo em vista que há evidências de que outros policiais militares também efetuaram disparos em direção ao veículo da vítima, já que pelo menos três policiais afirmaram ter efetuado disparos e considerando não ter havido conclusão sobre quem foi o autor do único disparo que atingiu a vítima, dê nova vista dos autos ao Ministério Público para que, respeitada a sua independência funcional, por óbvio, efetue aditamento (acréscimo) da denúncia", decidiu o juiz.

O despacho vai ao encontro da tese apresentada pelos assistentes de acusação, os advogados Leandro Vasques e Holanda Segundo, de que houve coautoria no crime. "Louvamos a justíssima decisão do magistrado, a qual vínhamos perseguindo desde o início, quando o Ministério Público local estranhamente denunciou apenas um dos PMs envolvidos na morte do jovem José Castelo. O membro do Ministério Público tem em suas mãos, agora, a oportunidade de efetivamente promover Justiça e denunciar os demais envolvidos nesse crime", afirmaram.

O policial do Rio Grande do Norte, Adiel Dantas Sobrinho, foi o único denunciado pelo MP. O advogado de defesa Gilmar Fernandes de Queiroz afirma que o PM não pode ser acusado de homicídio doloso, pois não foram encontradas provas de que ele disparou contra o estudante cearense. "Ele poderia responder por homicídio culposo ou tentativa de homicídio, no máximo", opinou.

O estudante de Engenharia Civil José Fernandes Castelo furou uma blitz da Lei Seca, na Avenida Leste Oeste, em Mossoró, na noite do dia 13 de abril de 2013. A Polícia iniciou perseguição ao veículo, um Honda Civic. No percurso, Fernandes colidiu com uma moto.

Tiros

O Departamento de Polícia Rodoviária Estadual (DPRE) parou o Honda Civic, ao disparar vários tiros, sendo que um atingiu o estudante. Baleado nas costas, José Castelo foi levado ao hospital, mas não resistiu. Para Vasques, a ação policial foi "desastrosa". "Existem inúmeras formas de abordar um fugitivo. A abordagem foi assassina".

Já Gilmar Queiroz disse que os policiais estavam "cumprindo seu dever". "José andou na contramão, furou sinais, colocou o carro para cima dos policiais e feriu um mototaxista. Essa foi a única forma que a Polícia conseguiu de pará-lo".