Mortes violentas caem 15,2% de um ano para outro no Ceará

00:00 · 05.01.2017 por Messias Borges - Repórter

O índice estadual caiu influenciado principalmente pela queda de homicídios apresentada em Fortaleza, que foi de 39%. No ano de 2016, 1.007 pessoas foram vítimas de CVLIs na Capital, contra 1.651 crimes em 2015 ( FOTO: KLÉBER A. GONÇALVES )

O Estado, através dos registros da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), divulgou, ontem, que o número de mortes violentas caiu 15,2% no ano de 2016, em comparação ao ano anterior. 3.407 pessoas foram vítimas de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), que incluem homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, em 2016, enquanto 2015 registrou 4.019 casos.

O ano passado foi o segundo seguido em que a estatística reduziu no Ceará, após 17 anos consecutivos apresentando aumento nas mortes violentas. Conforme o Governo, a redução supera o dobro da meta de 6% estabelecida pelo programa estadual 'Em Defesa da Vida' e é três vezes maior que a meta de 5% do Programa Nacional de Redução de Homicídios (PNRH).

O índice estadual despencou influenciado principalmente pela queda de mortes violentas apresentada em Fortaleza, que foi de 39%. No ano de 2016, 1.007 pessoas foram vítimas de CVLIs na Capital, que tinha registrado 1.651 crimes em 2015.

O Interior Norte do Ceará também fechou o ano passado com um número de mortes violentas inferior ao ano anterior, porém a diferença foi bem menos expressiva que na Capital. 657 CVLIs aconteceram no último ano, contra 665 registrado em 2015, uma queda de apenas 1,2%, que não atinge as metas estadual nem nacional.

Em entrevista coletiva concedida ontem na sede da SSPDS, o secretário nos dois últimos anos, Delci Teixeira, afirmou que a redução das mortes violentas foi um dos principais objetivos da sua gestão e foi responsável por aumentar a sensação de segurança dos cearenses. "O trabalho realizado pelas polícias e pelos servidores da Secretaria de Segurança Pública deu um resultado que se percebe nos CVLIs. O CVLI era aquilo que incomodava o Estado, porque é o parâmetro que se pega para ranquear os estados e as capitais nos termos da violência. O Ceará e Fortaleza estavam sempre em lideranças incômodas. Com a redução de 9,5% em 2015, o Ceará já saiu dessa liderança. E agora, eu tenho a convicção que, com essa redução de 2016, a saída dos primeiros lugares será mais significativa", projetou.

Desafios

O governador Camilo Santana, na mesma coletiva de imprensa, avaliou os resultados da Pasta da Segurança Pública na primeira metade do seu mandato como positivos, mas reconheceu que ainda há o que melhorar. "São dois anos consecutivos de queda no Ceará. Isso é um fator importante. Apesar de que não atingimos em duas regiões, a Metropolitana (de Fortaleza) e o Interior Sul. Isso reforça a tese que eu sempre tenho defendido que é necessário mais efetivo, mais investimento, mais estratégia e trabalhar mais articulado com os municípios", ponderou.

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) não acompanhou a tendência de redução de CVLIs do Estado. Em 2016, aconteceram 801 crimes do tipo na região, número que é 3,9% maior que os 771 casos registrados em 2015.

Em reportagem do Diário do Nordeste publicada no último dia 12 de dezembro, a SSPDS admitiu preocupação com o aumento da violência na RMF; apontou o tamanho da região, maior e desproporcional para o efetivo policial (o que prejudica o deslocamento do patrulhamento), e a intensificação das ações na Capital, que estariam afugentando os criminosos para os municípios vizinhos, como motivos para esse fenômeno; e prometeu que a Pasta está planejando um reordenamento do efetivo policial para atender melhor a criminalidade nas cidades.

Outra região que apresentou aumento no número de mortes violentas em 2016, em comparação a 2015, foi o Interior Sul. O número de 942 CVLIs ocorridos na região foi 1,2% maior que os 931 registros do ano anterior.

Camilo Santana listou algumas propostas voltadas para atender principalmente as regiões que apresentaram aumento de assassinatos, que é uma das prioridades para a segunda metade do mandato. "Pretendemos chamar, nos próximos meses, a terceira turma da Polícia Civil. Fizemos um novo concurso para a Polícia Militar, que já vamos chamar agora a primeira turma de 1.400 homens. Vamos interiorizar o Raio e as bases do Ciopaer, para que a gente possa fortalecer essas regiões. Vamos trabalhar agora um sistema diferenciado na Região Metropolitana, que não conseguiu a redução desejada", revelou.

Outra objetivo da Pasta é conseguir reduzir os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), ou seja, os roubos, que apresentaram aumento de 19,85% no ano passado, entre os meses de janeiro e novembro, em comparação a igual período do ano anterior. Os dados de dezembro ainda não foram divulgados.

OPINIÃO DO ESPECIALISTA

'Pacificação' entre facções amenizou mortes

A redução dos homicídios na Capital e em demais áreas do Estado do Ceará é um resultado importante, considerando a tendência de crescimento experimentada desde 2002. Não obstante, embora o Governo do Estado enfatize a qualidade de suas ações e comprometimento com a área, é preciso considerar nesse processo as dinâmicas do mundo do crime e as formas de controle exercidas pela maior influência de organizações criminosas nas condutas de pessoas envolvidas, sobretudo, com o narcotráfico no Estado. Na capital, observamos que ocorreu um processo de reorganização do crime que culminou na "pacificação" de territórios que viviam em guerra, com uma separação espacial determinada e matanças recorrentes dos envolvidos em gangues.

A maior influência de organizações criminosas, com intuito de estruturar melhor os mercados ilegais de drogas e armas possibilitou amenizar as mortes, na Capital. É possível afirmar que esse processo de "pacificação" aconteceu em diversas regiões do Estado do Ceará, mas como mostram os números da redução, o impacto maior das mudanças nas dinâmicas do crime foi na Capital.

Observamos que, em diversos bairros da periferia de Fortaleza, as mortes diminuíram e antigas divisões territoriais desapareceram. A situação persistiu mesmo após o fim de alianças importantes como a existente entre Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), com indicações de que a paz continuaria em alguns territórios.

Obviamente, não podemos acreditar que essa "paz" é um processo destituído de um agir violento, pois se trata de um acordo entre pessoas que não têm outra maneira de mediar seus conflitos que não seja pelo uso da força. Isto significa que a qualquer momento as populações locais podem experimentar o retorno dos mesmos ou até novos circuitos de vingança do mundo do crime.

Luiz Fábio Paiva

Sociólogo